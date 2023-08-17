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Сегодня, 20:45

Медведев проиграл Звереву и не смог выйти в четвертьфинал «мастерса» в Цинциннати

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Россиянин Даниил Медведев проиграл немцу Александру Звереву в третьем круге турнира серии «мастерс» в Цинциннати (США) — 4:6, 7:5, 4:6. Матч длился 2 часа 36 минут.

Медведев за игру сделал 5 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. У Зверева — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 из 8 реализованных брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира ATP-1000 Зверев сыграет с победителем матча Маккензи Макдональд (США) — Адриан Маннарино (Франция).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 16) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:4, 5:7, 6:4

Алексей Попырин (Австралия, LL) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 1:6, 6:3

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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