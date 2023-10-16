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Сегодня, 15:50

Веснина о возвращении Рублева в топ-5 рейтинга ATP: «Для него это еще не предел»

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Андрей Рублев.
Фото AFP

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» новость о том, что Андрей Рублева вернулся на пятую строчку рейтинга ATP.

«Андрей очень ровно провел этот сезон, дошел до трех четвертьфиналов ТБШ, вышел в финал в Шанахае — все это те очки, которые помогли Андрею сейчас подняться на пятое место. Андрей очень стабильный игрок, на протяжении нескольких лет является топовым теннисистом. Он настоящий боец, из года в год не перестает прогрессировать. Я думаю, что для него это еще не предел», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

25-летний россиян поднялся на две строчки рейтинга ATP, обойдя норвежца Хольгера Руне и грека Стефаноса Циципаса. Он повторил свое высшее достижение в карьере, снова забравшись на пятое место.

15 октября Рублев уступил поляку Хуберту Хуркачу в финале «мастерса» в Шанхае — 3:6, 6:3, 6:7 (8:10).

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