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Сегодня, 19:37

Шевченко и Бублик вышли в четвертьфинал парного турнира в Антверпен

Руслан Минаев
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Россиянин Александр Шевченко и представитель Казахстана Александр Бублик вышли в четвертьфинал парного турнира в Антверпене (Бельгия).

В первом круге дуэт победил пару Михаэль Гертс/Готье Онклин (Бельгия, WC) — 7:6 (7:4), 4:6, 12:10.

Шевченко и Бублик за выход в полуфинал сыграют с победителем матча Ллойд Гласспул/Юго Нис (Великобритания/Монако, 3) — Константин Францен/Хендрик Йебенс (Германия).

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 673 630 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Александр Бублик/Александр Шевченко (Казахстан/Россия) — Михаэль Гертс/Готье Онклин (Бельгия, WC) — 7:6, 4:6, 12:10

Теннис
Александр Бублик
Александр Шевченко
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