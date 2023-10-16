Зверев проиграл Томпсону в первом круге турнира в Токио

Немецкий теннисист Александр Зверев уступил австралийцу Джордану Томпсону в первом круге турнира в Токио (Япония) — 3:6, 4:6.

Игра продолжалась 1 час 37 минут.

Зверев сделал 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Томпсона 6 подач навылет, ни одной двойной ошибки и 3 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге австралиец сыграет с победителем пары Бен Шелтон (США) — Таро Даниэль (Япония).

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джордан Томпсон (Австралия) — Александр Зверев (Германия) — 6:3, 6:4