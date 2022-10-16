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Сегодня, 18:02

Веснина отметила важность победы Рублева на турнире в Хихоне перед Итоговым турниром

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» победу Андрея Рублева на турнире в Хихоне.

«Это крайне важная победа для Андрея. Победы и титулы всегда придают уверенности, да и для рейтинга это плюс. Сейчас для него прежде всего имеет значение гонка на Итоговый турнир. Каждая победа и очко имеет большое значение. Время у него [для квалификации на Итоговый] еще есть. Важно хорошо сыграть на крупных турнирах — в Вене и на «Мастерсе». По итогу этих турниров все и решится», — сказала Веснина «СЭ».

В финале турнира в Хихоне Рублев в двух сетах одолел Себастьяна Корду (6:2, 6:3).

Для Андрея этот титул стал 4-м в сезоне и 12-м в карьере.

Теннис
Андрей Рублев
Елена Веснина
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