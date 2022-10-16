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Сегодня, 17:52

Ольховский считает уверенной победу Рублева на турнире в Хихоне

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил победу российского теннисиста Андрея Рублева на турнире в Хихоне (Испания).

«Андрей одержал уверенную победу. Он изначально был фаворитом турнира и показал реально хороший теннис. Легких побед на таких турнирах не бывает, сейчас высокая конкуренция, все игроки сильные, поэтому это хорошая победа. Андрей приблизил себя к участию в Итоговом турнире, но все решится на турнире в Париже», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Сегодня, 16 октября, Рублев в финале турнира в Хихоне обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 6:3.

На данный момент россиянин занимает 9-е место в рейтинге ATP (3880 очков).

Источник: https://tass.ru/sport/16069929
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
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