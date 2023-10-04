Вавринка вылетел в первом круге «мастерса» в Шанхае
Швейцарец Стэн Вавринка проиграл сербу Душану Лайовичу в первом круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 4:6, 6:7 (7:9). Матч длился 1 час 49 минут.
Соперником Лайовича во втором круге станет Таллон Грикспур (Нидерланды, 23).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Душан Лайович (Сербия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4, 7:6 (9:7)
Брэндон Накашима (США) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 6:1, 7:6 (7:3)
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