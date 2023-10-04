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Сегодня, 08:14

Медведев повторил достижения Федерера и Джоковича в Открытой эре

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев повторил достижения серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.

Первая ракетка России стал третьим теннисистом в Открытой эре, который вышел в семь финалов турниров ATP на харде в трех и более сезонах.

3 октября Медведев победил немца Александра Зверева (6:4, 6:3) в полуфинале турнира в Пекине. Выход в финал стал для россиянина 7-м в этом сезоне.

В матче за титул Пекина-2023 Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет в среду, 4 октября. Время начала игры — не ранее 14:30 по московскому времени.

Медведев заблистал в Пекине. Россиянин стильно вышел в финал, обыграв принципиального соперника

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
Роджер Федерер
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