Финал турнира ATP 500 в Пекине между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером пройдет в среду, 4 октября. Время начала матча — не ранее 14.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью прямых трансляций турнира в EurosportPlayer и на Tennis TV. Тажке видеотрансляция игры будет доступна в социальной сети ВКонтакте. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию матча Медведев — Синнер.