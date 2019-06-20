Вавринка и Димитров проиграли на турнире в Лондоне

Швейцарец Стэн Вавринка завершил выступления на турнире в Лондоне, уступив в трех сетах французу Николя Маю​ – 6:3, 5:7, 6:7 (2:7).

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

В третьем круге Маю встретится с соотечественником Жилем Симоном.

В первом круге турнира болгарин Григор Димитров проиграл восьмому сеянному соревнований канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, австралиец Ник Кирьос​ добился победы над испанцем Роберто Карбальесом Баэной.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Fever-Tree Championships

Призовой фонд 2 081 830 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Николя Маю (Франция, Q) – Стэн Вавринка (Швейцария, 7) – 3:6, 7:5, 7:6(7:2)

Первый круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 6:4

Ник Кирьос (Австралия) – Роберто Карбальес Баэна (Испания) – 7:6(7:4), 6:3