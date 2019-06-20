Вавринка и Димитров проиграли на турнире в Лондоне

Швейцарец Стэн Вавринка завершил выступления на турнире в Лондоне, уступив в трех сетах французу Николя Маю – 6:3, 5:7, 6:7 (2:7).
Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.
В третьем круге Маю встретится с соотечественником Жилем Симоном.
В первом круге турнира болгарин Григор Димитров проиграл восьмому сеянному соревнований канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, австралиец Ник Кирьос добился победы над испанцем Роберто Карбальесом Баэной.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Fever-Tree Championships
Призовой фонд 2 081 830 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Николя Маю (Франция, Q) – Стэн Вавринка (Швейцария, 7) – 3:6, 7:5, 7:6(7:2)
Первый круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 6:4
Ник Кирьос (Австралия) – Роберто Карбальес Баэна (Испания) – 7:6(7:4), 6:3