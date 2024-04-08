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Сегодня, 20:06

Умбер вышел во второй круг «мастерса» в Монте-Карло

Руслан Минаев
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Француз Уго Умбер победил аргентинца Федерико Корию в первом круге турнира ATP серии «мастерс» в Монте-Карло — 4:6, 6:1, 6:2.

Матч длился 2 часа 16 минут.

14-й «сеяный» на турнире ATP 1000 вышел во второй круг и встретится с победителем встречи Чжан Чжичжэнь (Китай) — Маркос Гирон (США).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Уго Умбер (Франция, 14) — Федерико Кория (Аргентина, Q) — 4:6, 6:1, 6:2

Артур Филс (Франция) — Янник Ханфманн (Германия, LL) — 6:0, 6:2

Алехандро Табило (Чили) — Кристофер О`Коннелл (Австралия, Q) — 6:3, 6:4

Сумит Нагал (Индия, Q) — Маттео Арнальди (Италия) — 5:7, 6:2, 6:4

Теннис
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