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8 апреля, 23:18

Циципас рассказал, как изменится его игра на грунте в этом сезоне

Руслан Минаев
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Грек Стефанос Циципас прокомментировал подготовку к грунтовой части сезона.

«Ничего не изменилось, но я стараюсь чаще выходить к сетке. На грунте многое зависит от тактики. У тебя есть время, чтобы продумать розыгрыш. Мне кажется, что иногда я застревал на задней линии и редко входил в корт. Постараюсь больше идти вперед на коротких мячах», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Теннисист победил серба Ласло Джере в первом круге «мастерса» в Монте-Карло (6:3, 3:2 отказ).

Теннис
Стефанос Циципас
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