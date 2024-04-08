Циципас рассказал, как изменится его игра на грунте в этом сезоне

Грек Стефанос Циципас прокомментировал подготовку к грунтовой части сезона.

«Ничего не изменилось, но я стараюсь чаще выходить к сетке. На грунте многое зависит от тактики. У тебя есть время, чтобы продумать розыгрыш. Мне кажется, что иногда я застревал на задней линии и редко входил в корт. Постараюсь больше идти вперед на коротких мячах», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Теннисист победил серба Ласло Джере в первом круге «мастерса» в Монте-Карло (6:3, 3:2 отказ).