Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:41

Хачанов победил Норри на тай-брейке в первом круге «мастерса» в Монте-Карло

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над американцем Кэмероном Норри на старте турнира в Монте-Карло.

Матч продолжался 2 часа 25 минут и завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу российского теннисиста.

Хачанов 13 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Норри 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Следующим соперником 27-летнего россиянина будет Франсиско Черундоло из Аргентины. Ранее Хачанов вместе с Андреем Рублевым вышел во второй круг парного турнира в Монте-Карло, победив в первом раунде соотечественников Даниила Медведева и Романа Сафиуллина.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 15) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:5, 7:6 (7:3)

Теннис
Карен Хачанов
1
1
Читайте также
Могут ли признать российских участников Олимпиады-2024 иноагентами?
«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче РПЛ
СК РФ возбудил уголовное дело о незаконной миграции в Москве
Испанцы пять лет скрывали допинг-пробы, британцы «потеряли» 1226 анализов, а отстраняют россиян. Почему в ВАДА творится настоящий бардак
В музее казачества Ростовской области нашли портреты нацистских преступников
В Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Монте-Карло и сыграет против Джоковича
Новости
RSS RSS
Все новости