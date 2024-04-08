Хачанов победил Норри на тай-брейке в первом круге «мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над американцем Кэмероном Норри на старте турнира в Монте-Карло.

Матч продолжался 2 часа 25 минут и завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу российского теннисиста.

Хачанов 13 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Норри 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Следующим соперником 27-летнего россиянина будет Франсиско Черундоло из Аргентины. Ранее Хачанов вместе с Андреем Рублевым вышел во второй круг парного турнира в Монте-Карло, победив в первом раунде соотечественников Даниила Медведева и Романа Сафиуллина.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 15) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:5, 7:6 (7:3)