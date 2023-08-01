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Сегодня, 07:13

У Ибин из-за жары потерял сознание во время матча первого круга на турнире в Вашингтоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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У Ибун потерял сознание.

Китайский теннисист У Ибин не смог завершить матч первого круга турнира ATP 500 в Вашингтоне из-за теплового удара.

23-летний спортсмен в первом сете при счете 4:1 потерял сознание. На корте сразу появились врачи, которые положили его, так как он не мог стоять на ногах, и оказали ему первую помощь.

По состоянию здоровья У Ибин не смог продолжить матч первого круг против японца Йосуке Ватануки. В следующем раунде Ватануки сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Отметим, что У Ибин ранее уже терял сознание во время матча. Это было в первом круге Уимблдона-2023 с американцем Фрэнсисом Тиафо. 23-летнему спортсмену стало плохо из-за аномально высокой частоты сердечных сокращений — 187 ударов в минуту.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Йосуке Ватануки (Япония) — У Ибин (Китай) — 1:4 отказ У Ибина

Теннис
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