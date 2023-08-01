Монфис сыграет с Бубликом во втором круге турнира в Вашингтоне

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел во второй круг турнира в Вашингтоне, обыграв американца Бьорна Фратанджело — 6:3, 6:4. Следующим соперником француза будет Александр Бублик из Казахстана.

Также во второй круг вышли Синтаро Мочизуки, Раду Албот и Фелипе Мелигени Родригес Алвес.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Синтаро Мочизуки (Япония, Q) — Грегуар Баррер (Франция) — 4:6, 7:6 (9:7), 6:3

Раду Албот (Молдавия) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 5:7, 7:5

Гаэль Монфис (Франция, WC) — Бьорн Фратанджело (США, Q) — 6:3, 6:4

Фелипе Мелигени Родригес Алвес (Бразилия) — Алехандро Табило (Чили) — 6:2, 6:4