Монфис сыграет с Бубликом во втором круге турнира в Вашингтоне
Французский теннисист Гаэль Монфис вышел во второй круг турнира в Вашингтоне, обыграв американца Бьорна Фратанджело — 6:3, 6:4. Следующим соперником француза будет Александр Бублик из Казахстана.
Также во второй круг вышли Синтаро Мочизуки, Раду Албот и Фелипе Мелигени Родригес Алвес.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Синтаро Мочизуки (Япония, Q) — Грегуар Баррер (Франция) — 4:6, 7:6 (9:7), 6:3
Раду Албот (Молдавия) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 5:7, 7:5
Гаэль Монфис (Франция, WC) — Бьорн Фратанджело (США, Q) — 6:3, 6:4
Фелипе Мелигени Родригес Алвес (Бразилия) — Алехандро Табило (Чили) — 6:2, 6:4
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