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Сегодня, 17:22

Троих теннисистов отстранили из-за подозрения в участии в договорных матчах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Казахский теннисист Тимур Хабибулин, Санжар Файзиев из Узбекистана и Игорь Смиланский, представляющий Израиль, отстранены от соревнований из-за подозрения в участии в договорных матчах, сообщается на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе .

На счету Хабибулина зафиксировано 18 нарушений, у Файзиева — 5, а у Смиланского — 3. Их отстранение вступило в силу с 15 июля. Им запрящено участвовать в теннисных соревнованиях или посещать турниры.

Сообщается, что игроки подтасовывали отдельные аспекты матчей и способствовали ставкам, а казахский теннисист даже предлагал деньги другим спортсменам для обеспечения нужного результата

Теннис
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