Петрова назвала Алькараса самым сильным теннисистом мира

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова назвала три качества испанца Карлоса Алькараса, благодаря которым он выиграл Уимблдон-2023, одолев в финале Новака Джоковича.

«Во-первых, молодость. Во-вторых, он фанат своего дела, — видно, что пытается подражать Рафаэлю Надалю. Надаль берет ребят в свою команду, играет с ними спарринги и наверняка чем-то помогает Алькарасу. В-третьих, у Алькараса сумасшедшая физика, «футбольные» ноги. Он очень быстрый и резкий. Это полностью сформированный игрок: физика, хорошие передвижения, очень резкие удары. Я считаю, что на данный момент физически сильнее Алькараса нет никого в туре», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».