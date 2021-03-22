Трое россиян — в топ-5 чемпионской гонки ATP
09:07
Немец Александр Зверев поднялся на шестую строчку чемпионской гонки ATP. Болгарин Григор Димитров стал восьмым.
В первую пятерку входят сразу трое россиян — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 22 марта
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 2140
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1950
3 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 1440
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1360
5 (5). Аслан Карацев (Россия) — 1265
6 (10). Александр Зверев (Германия) — 925
7 (7). Мартон Фучович (Венгрия) — 555
8 (12). Григор Димитров (Болгария) — 495
9 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 495
10 (8). Диего Шварцман (Аргентина) — 460. ...
22 (20). Карен Хачанов (Россия) — 360
99 (87). Евгений Тюрнев (Россия) — 95
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