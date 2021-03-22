Маррей надеется еще раз в карьере выиграть Уимблдон

Британский теннисист Энди Маррей 22 марта в интервью Tennis Head признался, что хочет еще раз выиграть Уимблдон.

«Я хочу вернуться на корты Уимблдона и чувствовать, что у меня есть шанс выиграть этот турнир. Я понимаю, что это будет чрезвычайно сложно, но искренне верю, что это возможно. Уверен, некоторые люди примут мои слова за бред — мол, мои лучшие дни остались позади. Вот заодно и проверим», — сказал Маррей.

33-летний Маррей дважды выигрывал Уимблдон — в 2013 и в 2016 годах.