Маррей надеется еще раз в карьере выиграть Уимблдон
17:44
Британский теннисист Энди Маррей 22 марта в интервью Tennis Head признался, что хочет еще раз выиграть Уимблдон.
«Я хочу вернуться на корты Уимблдона и чувствовать, что у меня есть шанс выиграть этот турнир. Я понимаю, что это будет чрезвычайно сложно, но искренне верю, что это возможно. Уверен, некоторые люди примут мои слова за бред — мол, мои лучшие дни остались позади. Вот заодно и проверим», — сказал Маррей.
33-летний Маррей дважды выигрывал Уимблдон — в 2013 и в 2016 годах.
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