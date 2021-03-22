Карацев поднялся на 15 позиций в рейтинге АТР
Российский теннисист Аслан Карацев поднялся с 42-го на 27-е место в рейтинге ATP.
В субботу 27-летний Карацев в финале турнира в Дубае победил южноафриканца Ллойда Харриса со счетом 6:3, 6:2. Для россиянина это первый титул АТР в карьере.
В топ-10 рейтинга рейтинга изменений не произошло. Лучшим из россиян является Даниил Медведев, занимающий второе место.
Рейтинг АТР
Положение на 22 марта
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 12008 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9940
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9670
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8625
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6950
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 6375
?7 (7). Александр Зверев (Германия) — 6070
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5101
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3640
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453...
22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2200...
27 (42). Аслан Карацев — 1888
?* - положение в предыдущем рейтинге
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