Карацев поднялся на 15 позиций в рейтинге АТР

Российский теннисист Аслан Карацев поднялся с 42-го на 27-е место в рейтинге ATP.

В субботу 27-летний Карацев в финале турнира в Дубае победил южноафриканца Ллойда Харриса со счетом 6:3, 6:2. Для россиянина это первый титул АТР в карьере.

В топ-10 рейтинга рейтинга изменений не произошло. Лучшим из россиян является Даниил Медведев, занимающий второе место.

Рейтинг АТР

Положение на 22 марта

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 12008 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9940

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9670

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8625

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6950

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 6375

?7 (7). Александр Зверев (Германия) — 6070

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5101

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3640

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453...

22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2200...

27 (42). Аслан Карацев — 1888

?* - положение в предыдущем рейтинге