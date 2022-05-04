Муратоглу: «Надаль не сможет сыграть на «Ролан Гаррос» много матчей»

Тренер Симоны Халеп Патрик Муратоглу поделился мнением по поводу участие Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос».

«Надаль не сможет сыграть много матчей на «Ролан Гаррос». А он очень редко приезжает на турнир, проведя перед этим так мало игр. Поэтому нынешний турнир будет для него неизвестностью. Несмотря на прекрасный старт сезона, Рафе всегда нужно было играть много. Так что он приедет не в лучшей форме», — цитирует Муратоглу Eurosport.es.

35-летний Надаль является 21-кратным победителем турниров Большого шлема. 13 побед испанец одержал на «Ролан Гаррос».

В последнем матче Надаль победил серба Миомира Кецмановича во втором круге турнира в Мадриде — 6:1, 7:6 (7:4).