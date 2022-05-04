Надаль победил Кецмановича и прошел в третий круг турнира в Мадриде
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира ATP в Мадриде.
Во втором круге Надаль победил серба Миомира Кецмановича в двух сетах — 6:1, 7:6 (7:4).
В третьем круге испанец сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, LL) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 744 165 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:1, 7:6 (7:4)
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