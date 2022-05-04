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Сегодня, 19:57

Надаль победил Кецмановича и прошел в третий круг турнира в Мадриде

Иван Торопцев
Корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира ATP в Мадриде.

Во втором круге Надаль победил серба Миомира Кецмановича в двух сетах — 6:1, 7:6 (7:4).

В третьем круге испанец сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, LL) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:1, 7:6 (7:4)

Теннис
Рафаэль Надаль
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