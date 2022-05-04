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Сегодня, 20:32

Надаль сыграет с Гоффеном в третьем круге турнира в Мадриде

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел в третий круг турнира ATP в Мадриде (Испания).

Во втором круге Гоффен победил нидерландца Ботика ван де Зандсюлпа в двух сетах — 6:4, 6:2.

В третьем круге бельгиец встретится с Рафаэлем Надалем, который ранее обыграл серба Миомира Кецмановича.

В параллельном матче поляк Хуберт Хуркач оказался сильнее испанца Алехандро Давидовича Фокины — 6:4, 4:6, 7:6 (7:5). Хуркачу в третьем круге предстоит сыграть против серба Душана Лайовича.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Давид Гоффен (Бельгия, LL) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:4, 6:2

Хуберт Хуркач (Польша, 12) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)

Теннис
Рафаэль Надаль
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