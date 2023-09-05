Тони Надаль сравнил лучших игроков разных лет: «Надаль победил бы Медведева, а Дель Потро — Рублева»

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, заявил, что лучшие игроки прошлых лет были более конкурентоспособными, чем нынешние лидеры.

«Несколько лет назад лучшие игроки выглядели лучше, чем те лидеры, которых мы видим сейчас. Они были более конкурентоспособными. Надаль определенно победил бы Медведева, Маррей обыграл бы Зверева, Вавринка — Рууда, Дель Потро — Рублева, а Феррер — Руне», — заявил Тони Надаль.

На данный момент рейтинг АТР возглавляет 20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас. Второй ракеткой мира является серб Новак Джокович. На третьей строчке расположился россиянин Даниил Медведев. Все трое теннисистов квалифицировались на Итоговый турнир АТР.

Руне занимает 4-ю позицию в рейтинге, Рууд — 5-ю, Рублев — 8-ю. Зверев расположился за пределами топ-10 — он 12-й.