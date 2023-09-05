Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP

Российский теннисист Даниил Медведев стал третьим игроком, квалифицировавшимся на итоговый турнир ATP, который пройдет в Турине с 12 по 19 ноября.

27-летний спортсмен присоединился к Карлосу Алькарасу и Новаку Джоковичу после того, как в четвертом круге US Open обыграл австралийца Алекса Де Минаура (2:6, 6:4, 6:1, 6:2).

«После Рима я уже догадывался, что, скорее всего, буду там. Просто приятно, что это официально. Это приятное ощущение — квалифицироваться на турнир так рано вместе с Карлосом и Новаком. По-моему, это только второй раз, когда я так рано квалифицировался... Счастлив быть там пятый раз подряд и, надеюсь, еще много раз», — приводит ATP слова Медведева.

Медведев сыграет на итоговом турнире пятый год подряд. Он выигрывал это соревнование в 2020 году и дошел до финала в 2021 году. В 2023 году россиянин завоевал пять трофеев ATP, включая два «мастерса».