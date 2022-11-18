Медведев уступил Джоковичу и проиграл все три матча на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу на Итоговом турнире ATP.

Джокович выиграл первый сет со счетом 6:3, вторая партия осталась уже за Медведевым — 7:6 (7:5). Исход матча решался в третьем сете, который также закончился на тай-брейке, но уже в пользу серба — 7:6 (7:2).

Теннисисты провели на корте в общей сложности 3 часа и 9 минут.

Отметим, что Джокович досрочно обеспечил себе выход в полуфинал турнира, тогда как Медведев уже не имел шанса на попадание в следующий раунд. Отметим, что россиянин все три матча в Турине проиграл на тай-брейках третьих сетов.

Второй участник полуфинала из Красной группы определится в матче между россиянином Андреем Рублевым и греком Стефаносом Циципасом.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 14 750 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Новак Джокович (Сербия, 7) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)