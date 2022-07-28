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Сегодня, 21:32

Тим проиграл Ханфманну в четвертьфинале турнира в Кицбуэле

Алексей Еремин
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Австрийский теннисист Доминик Тим проиграл немцу Яннику Ханфманну в четвертьфинале турнира в Кицбуэле (Австрия).

Игра длилась 2 часа и 29 минут и закончилась со счетом 4:6, 6:3, 4:6.

В полуфинале Ханфманн сыграет с победителем в паре Филип Мисолич (Австрия, WC) — Душан Лайович (Сербия).

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Ханфманн (Германия) — Доминик Тим (Австрия) — 6:4, 3:6, 6:4

Теннис
Доминик Тим
Душан Лайович
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