Патрик Муратоглу упомянул Медведева при составлении портрета идеального теннисиста

Тренер Симоны Халеп Патрик Муратоглу составил портрет идеального теннисиста.

В своих социальных сетях он опубликовал видео, в котором рассказывает, что идеальный теннисист должен выходить к сетке и работать ногами как Роджер Федерер, у игрока должен быть боевой дух и упорство Рафаэля Надаля, прием, бэкхенд и атлетизм Новака Джоковича.

Также Муратоглу заявил, что идеальный теннисист должен владеть умением перемещаться по задней линии как Даниил Медведев, иметь подачу Ника Кириоса и форхенд Стефаноса Циципаса.

Медведев на данный момент замниает первое место в рейтинге ATP. Он является победителем Открытого чемпионата Австралии-2021.