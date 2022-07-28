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Сегодня, 09:28

Патрик Муратоглу упомянул Медведева при составлении портрета идеального теннисиста

Анна Горшкова
Корреспондент
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Тренер Симоны Халеп Патрик Муратоглу составил портрет идеального теннисиста.

В своих социальных сетях он опубликовал видео, в котором рассказывает, что идеальный теннисист должен выходить к сетке и работать ногами как Роджер Федерер, у игрока должен быть боевой дух и упорство Рафаэля Надаля, прием, бэкхенд и атлетизм Новака Джоковича.

Также Муратоглу заявил, что идеальный теннисист должен владеть умением перемещаться по задней линии как Даниил Медведев, иметь подачу Ника Кириоса и форхенд Стефаноса Циципаса.

Медведев на данный момент замниает первое место в рейтинге ATP. Он является победителем Открытого чемпионата Австралии-2021.

Теннис
Даниил Медведев
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