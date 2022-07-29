Рублев о сильном составе на турнире в Вашингтоне: «Я ни с кем из них не хочу играть»

Российский теннисист Андрей Рублев поделился мнением о предстоящем турнире ATP 500 в Вашингтоне

«Сетка в этом году очень сильная. Я не вспомню всех участников, но помню, что даже в конце списка стоят теннисисты с высоким рейтингом. Я ни с кем из них не хочу играть (смеется). Надеюсь, и они не хотят играть со мной», — приводит слова Медведева fox5dc.com

Также восьмая ракетка мира рассказал, чем ему нравится турнир в Вашингтоне.

«Мне очень нравится атмосфера. Клуб очень классный — типичный американский стиль, как в кино про спорт. Атмосфера, болельщики очень хорошие. Тут есть вечерние матчи, на которые приходят много людей», — отметил Рублев.

Хардовый турнир в Вашингтоне пройдет с 1 по 8 августа. В нем примут участие, помимо Рублева, Тэйлор Фритц, Райлли Опелка, Григор Димитров, Алекс де Минаур, Фрэнсис Тиафо, Ник Кириос и другие.