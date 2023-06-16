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Сегодня, 17:02

Тиафо и Фучович сыграют в полуфинале турнира в Штутгарте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американец Фрэнсис Тиафо и представитель Венгрии Мартон Фучович встретятся в полуфинале травяного турнира ATP 250 в Штутгарте.

В 1/4 финала Тиафо обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2, а Фучович оказался сильнее американца Тэйлора Фритца — 6:4, 7:5.

Тиафо впервые в карьере вышел в полуфинал травяного турнира ATP.

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP BOSS OPEN

Призовой фонд 718 410 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мартон Фучович (Венгрия, Q) — Тэйлор Фритц (США, 2) — 6:4, 7:5

Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Лоренцо Музетти (Италия, 6) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2

Теннис
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