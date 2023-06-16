Руусувуори и Грикспур встретятся в полуфинале турнира в Хертогенбосе
Финский теннисист Эмиль Руусувуори и Таллон Грикспур из Нидерландов сыграет в полуфинале турнира ATP 250 в Хертогенбосе.
В 1/4 финала Руусувуори обыграл итальянца Янника Синнера (6:3, 6:4), а Грикспур оказался сильнее Алекса Де Минаура (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:4.
В другом полуфинале встретятся австралийцы Джордан Томпсон и Ринки Хидзиката.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 673 630 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Янник Синнер (Италия, 2, WC) — 6:3, 6:4
Таллон Грикспур (Нидерланды, 6) — Алекс Де Минаур (Австралия, 4) — 4:6, 6:3, 6:4
Джордан Томпсон (Австралия) — Адриан Маннарино (Франция) — 5:7, 7:6 (7:2), 6:2
Ринки Хидзиката (Австралия, LL) — Маккензи Макдональд (США) — 5:7, 6:3, 6:1