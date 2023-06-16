Федерер: «Жизнь на пенсии хороша. Я больше не подвергаю тело мучениям»

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал о жизни после завершения карьеры.

«Должен сказать, что жизнь на пенсии хороша. То, что ты больше не подвергаешь тело мучениям, — это лучшая часть. Конечно, мне до сих пор нравится выходить на теннисный корт, особенно с моими детьми. Всякий раз, когда появляется возможность вернуться на корт, я радуюсь», — приводит слова Федерера Daily Mail.

Федерер ушел из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера-2022 в Лондоне.