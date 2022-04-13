Корда обыграл Алькараса и вышел в третий круг «мастерса» в Монте-Карло
Испанский теннисист Карлос Алькарас проиграл во втором круге турнира серии «мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Американец Себастьян Корда переиграл 11-ю ракетку мира Алькараса в трех сетах — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:3.
В третьем круге Корда встретится с победителем матча между Тейлором Фрицем и Марином Чиличем.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Себастьян Корда (США, 42) — Карлос Алькарас (Испания, 11) — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:3
Новости