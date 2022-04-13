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Сегодня, 15:33

Корда обыграл Алькараса и вышел в третий круг «мастерса» в Монте-Карло

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Испанский теннисист Карлос Алькарас проиграл во втором круге турнира серии «мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Американец Себастьян Корда переиграл 11-ю ракетку мира Алькараса в трех сетах — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:3.

В третьем круге Корда встретится с победителем матча между Тейлором Фрицем и Марином Чиличем.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Себастьян Корда (США, 42) — Карлос Алькарас (Испания, 11) — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:3

Теннис
Карлос Алькарас
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