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Сегодня, 14:13

Джере обыграл Сонего и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло, где сыграет с Циципасом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сербский теннисист Ласло Джере вышел в третий круг турнира ATP в Монте-Карло (Монако).

Во втором круге Джере победил итальянца Лоренцо Сонего в двух сетах — 6:4, 6:4.

В третьем круге Джере встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ласло Джере (Сербия) — Лоренцо Сонего (Италия, 16) — 6:4, 6:4

Теннис
Стефанос Циципас
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