Джере обыграл Сонего и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло, где сыграет с Циципасом
Сербский теннисист Ласло Джере вышел в третий круг турнира ATP в Монте-Карло (Монако).
Во втором круге Джере победил итальянца Лоренцо Сонего в двух сетах — 6:4, 6:4.
В третьем круге Джере встретится с греком Стефаносом Циципасом.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Ласло Джере (Сербия) — Лоренцо Сонего (Италия, 16) — 6:4, 6:4
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