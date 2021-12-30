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Теннисист сборной Аргентины Кория заразился коронавирусом

19:33
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63-я ракетка мира Федерико Кория сдал положительный тест на коронавирус по приезде в Австралию.

Как сообщает Оle.com.ar, теннисист пропустит ATP Cup. Вместо 29-летнего Кории за сборную Аргентины выступит Факундо Банис, который ни разу не играл за национальную команду.

Теперь за Аргентину на ATP Cup сыграют Диего Шварцман, Федерико Дельбонис, Банис, Андрес Мольтени и Максимо Гонсалес. Турнир пройдет с 1 по 9 января в Сиднее.

Дополнительная информация:

https://www.ole.com.ar/tenis/coria-covid-atp-cup-bagnis_0_qrrMKaiqK.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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