Испанский теннисист Гильермо Гарсия Лопес завершил карьеру

Гильермо Гарсия Лопес объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет, сообщает Canal Tenis.

Испанский теннисист выиграл пять турниров АТР в одиночном разряде и три — в парном. Лучшая позиция в рейтинге АТР — 23-я (в 2011 году). В турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде не доходил дальше четвертого раунда, а в парном был финалистом US Open в 2016 году.

Испанец выступал в турнирах АТР с 2002 года. Первый турнир в одиночном разряде он выиграл в 2009 году в австрийском Кицбюэле.