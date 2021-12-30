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Надаль поедет на турнир ATP 250 после восстановления от коронавируса

21:38
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Шестая ракетка мира Рафаэль Надаль восстановился после коронавируса и планирует поехать в Австралию.

Как сообщает News Corp, теннисист планирует выступить на турнире ATP 250 в Мельбурне и Australian Open.

Ранее тренер Марк Лопес, в межсезонье вошедший в команду испанского теннисиста Рафаэля Надаля, сдал положительный тест на коронавирус.

После выставочного турнира в Абу-Даби ковид обнаружили у Надаля, его первого тренера Карлоса Мойи, а также у Андрея Рублева, Дениса Шаповалова, Белинды Бенчич и Онс Жабер.

Дополнительная информация:

https://www.news.com.au/sport/tennis/australian-open-2022-grand-slam-legend-rafael-nadal-set-to-travel-to-melbourne-after-recovering-from-covid19/news-story/469dd103f0260af422c6acf2ab4e835b

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Анна Горшкова все материалы автора
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