Надаль поедет на турнир ATP 250 после восстановления от коронавируса

Шестая ракетка мира Рафаэль Надаль восстановился после коронавируса и планирует поехать в Австралию.

Как сообщает News Corp, теннисист планирует выступить на турнире ATP 250 в Мельбурне и Australian Open.

Ранее тренер Марк Лопес, в межсезонье вошедший в команду испанского теннисиста Рафаэля Надаля, сдал положительный тест на коронавирус.

После выставочного турнира в Абу-Даби ковид обнаружили у Надаля, его первого тренера Карлоса Мойи, а также у Андрея Рублева, Дениса Шаповалова, Белинды Бенчич и Онс Жабер.