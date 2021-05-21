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Теннисист Циципас обыграл Нисиоку и вышел в 1/2 финала турнира в Лионе

15:30

Теннисист Стефанос Циципас обыграл японца Есихито Нисиоку (6:3, 6:4) и вышел в полуфинал турнира ATP в Лионе.

Встреча длилась 1 час 7 минут. За выход в финал Циципас сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 2, WC) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:3, 6:4

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