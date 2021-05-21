Шаповалов обыграл Джере и вышел в полуфинал турнира в Женеве
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Канадский теннисист Денис Шаповалов пробился в полуфинал турнира АТР в Женеве (Швейцария). В 1/4 финала он победил серба Ласло Джере (6:4, 6:4).
Матч продолжался один час и 30 минут. В полуфинале Шаповалов сыграет с уругвайцем Пабло Куэвасом.
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Gonet Geneva Open
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Денис Шаповалов (Канада, 2) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 6:4
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