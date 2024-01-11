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Сегодня, 14:15

Бублик поел чипсы болельщика во время матча в Аделаиде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Казахстанский теннисист Александр Бублик угостился чипсами во время матча 1/4 финала турнира в Аделаиде против итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 6:7 (4:7), 7:5).

В одном из розыгрышей Бублик побежал за мячом, но не сумел его достать, и перепрыгнул через ограждение, за которым сидели зрители. Теннисист не растерялся, похлопал одного из болельщиков по плечу и взял у него из пачки чипсы.

В полуфинале турнира в Аделаиде Бублик сыграет с англичанином Джеком Дрейпером.

Теннис
Александр Бублик
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