Тарпищев считает, что Карацев утвердился в элите мирового тенниса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Аслана Карацева в полуфинал турнира ATP в Дубае (ОАЭ). Российский теннисист в матче 1/4 финала в трех сетах обыграл итальянца Янника Синнера — 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

«Будет приятно, если Рублев и Карацев будут в полуфинале, — сообщил Тарпищев «СЭ». — Карацев уже утвердился в элите мирового тенниса, потому что на сегодняшний день он входит в 30, если взять все очки, которые он заработал. Карацев — сформировавшийся теннисист, который играет без провалов. Мы очень рады за него. Очень долго он шел к этому, были многочисленные травмы. А сейчас он показывает стабильную игру практически во всех линиях. Могу только его поздравить с тем успехом и с той стабильностью, которые он приобрел за эти годы».

Тарпищев также предположил, может ли Карацев выиграть турнир в Дубае.

«Все может быть. Его сетка не такая простая. Он много матчей сыграл в решающем сете. Результаты Карацева будут зависеть от его нервной системы, насколько она была утомлена. Подобных напряженных матчей подряд в его карьере еще не было, это новый опыт», — добавил Тарпищев.

В полуфинале турнира Карацев сыграет против победителя встречи Андрей Рублев (Россия) — Мартон Фучович (Венгрия).

(Артем Бухаев)