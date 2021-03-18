Карацев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Аслан Карацев в матче 1/4 финала турнира в Дубае (ОАЭ) в трех сетах обыграл итальянца Янника Синнера — 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

Соперники провели на корте два с половиной часа.

В полуфинале турнира Карацев сыграет против победителя встречи Андрей Рублев (Россия) — Мартон Фучович (Венгрия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 897 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Аслан Карацев (Россия, WC) — Янник Синнер (Италия, 16) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:2