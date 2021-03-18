Карацев вышел в полуфинал турнира в Дубае
18:24
Российский теннисист Аслан Карацев в матче 1/4 финала турнира в Дубае (ОАЭ) в трех сетах обыграл итальянца Янника Синнера — 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.
Соперники провели на корте два с половиной часа.
В полуфинале турнира Карацев сыграет против победителя встречи Андрей Рублев (Россия) — Мартон Фучович (Венгрия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 897 805 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Аслан Карацев (Россия, WC) — Янник Синнер (Италия, 16) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:2
9
Зачет
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