Карацев впервые в карьере войдет в топ-40 лучших теннисистов мира

Российский теннисист Аслан Карацев 18 марта после победы в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) над Янником Синнером поднялся на 38-е место в онлайн-рейтинге АТР.

На данный момент 27-летний россиянин заработал 173 очка в Дубае и поднялся на 38-е место с 42-го. Суммарно у Карацева 1 568 очков.

В полуфинале турнира Карацев сыграет против победителя встречи Андрей Рублев (Россия) — Мартон Фучович (Венгрия).