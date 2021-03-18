Карацев впервые в карьере войдет в топ-40 лучших теннисистов мира
19:36
Российский теннисист Аслан Карацев 18 марта после победы в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) над Янником Синнером поднялся на 38-е место в онлайн-рейтинге АТР.
На данный момент 27-летний россиянин заработал 173 очка в Дубае и поднялся на 38-е место с 42-го. Суммарно у Карацева 1 568 очков.
В полуфинале турнира Карацев сыграет против победителя встречи Андрей Рублев (Россия) — Мартон Фучович (Венгрия).
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