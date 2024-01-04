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Сегодня, 17:20

Тарпищев рассказал о состоянии Карацева после повреждения ноги

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал «СЭ» о состоянии российского теннисиста Аслана Карацева, который получил повреждение в матче первого круга турнира в Брисбене против австралийца Джейсона Каблера.

«Повреждение оказалось несерьезным. Нужно время, чтобы восстановиться. Точный диагноз не назову, но знаю, что вероятен надрыв связок. Аслан чувствует себя хорошо, но точных сроков восстановления пока нет», — сказал Тарпищев «СЭ».

30-летний россиянин снялся в начале третьего сета после проигранной первой и выигранной второй партии — 4:6, 7:6 (7:4).

Теннис
Аслан Карацев
Шамиль Тарпищев
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