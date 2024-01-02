Карацев не смог доиграть матч из-за травмы и покинул корт на коляске

Российский теннисист Аслан Карацев был серьезно травмирован в матче первого круга турнира в Брисбене против австралийца Джейсона Каблера.

30-летний россиянин снялся в начале третьего сета после проигранной первой и выигранной второй партии — 4:6, 7:6 (7:4).

По данным журналистки Стефани Майлс, Карацева увезли с корта в коляске с пакетом льда на колене.

Во втором круге турнира Каблер сыграет против испанца Рафаэля Надаля.