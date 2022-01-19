Новым тренером Карацева стал испанец Трухильо-Солер

По информации «СЭ», в конце октября 2021 года Аслан Карацев прекратил сотрудничество с белорусским тренером Егором Яцыком. В 2019 году они начинали сотрудничество, когда российский теннисист стоял в топ-500, а прошлый год Карацев закончил в топ-20. Стороны не комментируют причины разрыва. Новым тренером 15-й ракетки мира стал один из тренеров испанской академии 4Slam Габриэль Трухильо-Солер. Именно с ним Карацев прилетел на турниры в Австралию.

О 42-летнем Трухильо-Солере известно совсем немного. Он был профессиональным игроком, но редко поднимался выше третьей сотни рейтинга ATP. Его высшее достижение — статус 207-й ракетки мира в июле 2007 года. Последний матч на уровне ATP он провел в сентябре 2014 года и сразу стал тренером. Габриэль начал с юниоров, в том числе несколько лет был тренером Оксаны Селехметьевой — одной из самых перспективных теннисисток России (в прошлом году Селехметьева выиграла юниорский «Ролан Гаррос» в парном разряде и добралась до топ-250 рейтинга WTA).