Тарпищев объяснил поражение Медведева от Синнера в финале турнира в Пекине

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» поражение Даниила Медведева от Янника Синнера в финале турнира в Пекине — 6:7 (2:7), 6:7 (2:7).

«Медведев проиграл Синнеру в одном элементе классической игры — игра на второй подаче. Там Синнер имел явное преимущество, он и на приеме на второй подаче хорошо действовал. Это и послужило такому результату. Плюс, Синнер в свою пользу обернул то, что Даня играет очень далеко за задней линией: Янник успевал из-за этого играть с лета. Страшного ничего не произошло. Эти два элемента определили сегодняшний исход», — сказал Тарпищев «СЭ».

22-летний итальянец впервые в карьере обыграл Медведева. Ранее Синнер уступил россиянину в 6 матчах подряд.