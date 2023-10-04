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Сегодня, 16:59

Медведев проиграл Синнеру в финале турнира в Пекине

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира в Пекине — 6:7 (2:7), 6:7 (2:7).

Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.

Медведев сделал 6 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Синнера 3 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

22-летний итальянец впервые в карьере обыграл Медведева. Ранее Синнер уступил россиянину в 6 матчах подряд.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 6) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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