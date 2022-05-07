Тарпищев назвал причину поражения Рублева в матче против Циципаса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» поражение Андрея Рублева от Стефаноса Циципаса в четвертьфинале «мастерса» в Мадриде (3:6, 6:2, 4:6).

«Во-первых Рублев начал неудачно, проиграл подачу, долго врабатывался. Второй сет переломил ход игры, Андрей очень хорошо играл, надо было дожимать Циципаса в начале третьей партии. Но он дал шанс греку адаптироваться к игре, Стефанос выиграл только за счет цепкости, то есть игрой командовал Андрей. Если бы он сыграл начало финального сета, как играл во втором, то несомненно выиграл бы. То есть по качеству игру Андрей был лучше, чем его противник. На своей подаче при 0:40 дать три ошибки — это решило исход дела, то есть некий спад во второй половине третьего сета позволил Циципасу выиграть матч.

Можно ли сказать, что такое качество игры Рублева сулит ему хорошие результаты на следующем «мастерсе» и Ролан Гарросе? Главное — Ролан Гаррос, это да. Надо еще, чтоб жеребьевка нормальная была", — сказал Тарпищев «СЭ».

Стефанос Циципас в полуфинале «мастерса» в Мадриде сыграет с действующим чемпионом Александром Зверевым.