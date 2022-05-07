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Сегодня, 14:07

Тарпищев заявил, что турнир в Женеве станет для Медведева подготовкой к «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что россиянин Даниил Медведев подготовиться к Открытому чемпионату Франции, участвуя в турнире в Женеве.

В последний раз Медведев выходил на корт 31 марта из-за того, что восстанавливается после операции.

«Разговаривал с Медведевым, восстановление после травмы идет по плану. Сейчас Дане надо набирать физику и, чтобы нервная система вработалась в соревновательный режим. Женева, где он сыграет впервые после операции, — это промежуточный турнир, этап подготовки к Roland Garros», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Турнир в Женеве пройдет с 14 по 21 мая.

26 апреля Медведев провел первую тренировку на корте после операции по удалению грыжи. Последний раз 26-летний теннисист играл 31 марта, тогда он уступил поляку Хуберту Хуркачу (6:7 (7:9), 3:6) в четвертьфинале турнира в Майами (США).

Источник: https://tass.ru/sport/14571333
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